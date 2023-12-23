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Yasa dışı tütün mamullerine yönelik 81 ilde 'SİS-2' operasyonu: 457 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

81 İlde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:28 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:17 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yasa dışı tütün mamullerine yönelik 81 ilde 'SİS-2' operasyonu
Yasa dışı tütün mamullerine yönelik 81 ilde 'SİS-2' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde "Sis-2 Operasyonu" düzenlendi.


Operasyonlarda, 13 milyon 91 bin 486 doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 ton 908 kilogram tütün mamulü, 9 bin 429 puro, 12 bin 913 elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 sahte bandrol, yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi 41 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.



81 ilde eş zamanlı yapılan SİS-2 operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında:

📌13.091.486 adet doldurulmuş makaron

📌9.319.210 adet boş makaron

📌81.030 paket sigara

📌8.908 kg tütün mamulü,

📌9.429 adet puro,

📌12.913 adet elektronik sigara ve likiti,

📌9.239 adet sahte bandrol,

📌41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.



457 Şüpheli Şahıs hakkında Adli İşlem yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

#'SİS-2' operasyonu
#Yasa Dışı Tütün Mamulü
#Ali yerlikaya
#Operasyon
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