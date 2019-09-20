Gündem YASKİden Yalova halkına uyarı 4-5 saat içinde şehri lağım suları basacak
YALOVA

YASKİ'den Yalova halkına uyarı: 4-5 saat içinde şehri lağım suları basacak

Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Birliği Başkanı Adnan Kırtay, Yalova'yı 5 saat içinde lağım ve pis suların basacağı ikazını yaptı. Borcu olan belediyelere de seslenen Kırtay, "Borcunuzu ödeyin. Atık su paralarını su faturalarıyla peşin tahsil ediyorsunuz. Birliğimize borcunuzu ödemenizden dolayı elektiriğimiz kesildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Yalova'da atık su sorunu gündeme geldi.
Yalova'da atık su sorunu gündeme geldi.

Yalova Belediyesi ve diğer belediyelerden alacağını tahsil edemeyen YASKİ'nin UEDAŞ'a borcundan dolayı elektrikleri kesildi.

Tesis çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Birlik Başkanı Adnan Kırtay, "Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması durumunda tesis havuzlarında bulunan 70 bin metre küp atık suyun karakteristik yapısı bozulacaktır. Bu bozulmanın sonucunda etrafa septik koku yayılacaktır. Bu durum halk ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yalova'da ağır kokuların ve atık su taşmalarının okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyecektir, bunun vebalini kim ödeyecektir?" diye sordu.

YASKİ Başkanı Adnan Kırtay

"Sular geri tepip, taşmalar meydana gelecek"

Borcu olan belediyelere seslenen Adnan Kırtay, "Borcunuzu ödeyin. Atık su paralarını su faturalarıyla peşin tahsil ediyorsunuz. Birliğimize borcunuzu ödemenizden dolayı elektiriğimiz kesildi. Toplam 500 bin lira civarında bir rakam ödedik. Buna rağmen saat 9 itibari ile elektriğimiz kesilmiştir. Elektrik kesintisinden dolayı terfi merkezlerinde toplanan atık sular tesise basılamayacak olup hatlarda şişmeler yaşanacaktır. Hatların şişmesi sonucunda atık sular geri tepip taşmalar meydana gelecektir" dedi.

"4-5 saati kaldı"

Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması durumunda tesis havuzlarında bulunan 70 bin metre küp atık suyun karakteristik yapısı bozulacaktır. Bu bozulmanın sonucunda etrafa septik koku yayılacaktır. Bu durum halk ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yalovada ağır kokuların ve atık su taşmalarının okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Aynı zamanda tesiste bulunan ekip ve ekipmanlar çalışmadığından dolayı tıkanma ve bozulmalar meydana gelecektir. 4-5 saat sonra Yalova çok kötü bir durumla karşı karşıya gelecektir. Bunu tüm kamuoyuna söylüyorum. 1 milyon 650 bin lira borcumuz bulunmaktadır. Bunun 98 bin 500 lirası da gecikme faizidir. Geçtiğimiz 25 gün içerisinde toplam 500 bin lira civarında bir bedel ödedik. Buna rağmen yine elektriğimizi kestiler" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Borcunuzu gününde ödeyin"

Kırtay, "Buradan ben 5 belediyeyi uyarıyorum, herkes elini vicdanına koysun. Benim atık su bedellerimi peşin alıyorsunuz, benim paralarımı gününde ödeyin. Ödeyen belediyeler için bir şey söylemiyorum, ben buradan Kadıköy Belediyesi'ne, Taşköprü Belediyesi'ne, zaman zaman Çiftlikköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Yine zaman zaman Termal Belediyesi yaklaşık 1 buçuk yıldır, 2 yıla yakın ödeme yapmamıştır, yeni gelen belediye başkanımız geldiğinden beri borcunu günü gününe ödemiştir, ancak geriden gelen 800 bin-900 bin liraya yakın borç var. Yalova Belediyesi'nin 3 buçuk milyara yakın bir borcu var. Benim paralarımı lütfen getirin. Bana kısım kısım da olsa ödeme yapın, aksi taktirde Yalovada oluşacak manzaralara ben değil sizler sebep olacaksınız" diyerek sözlerini noktaladı.

Meteorolojiden 5 ile şiddetli ve kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 5 ile şiddetli ve kuvvetli yağış uyarısı

Roma tarihi Kütahya'da yeniden canlanıyor
HAYAT
Roma tarihi Kütahya'da yeniden canlanıyor

Güvenli ürün için tüketici farkındalığı artırılacak
EKONOMİ
Güvenli ürün için tüketici farkındalığı artırılacak

6-7 Ekim talebi

6-7 Ekim talebi

​Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yaşanan olaylarla ilgili olarak tutuklanmaları istendi.
Geri adım yokdaha da güneye gidecek

Geri adım yok
daha da güneye gidecek

​Yavuz'un Mersin'de demirlemesine sevinen Yunanlılara kötü haber.
Babasının kararı kafaları karıştırdı

Babasının kararı kafaları karıştırdı

Baba Aydemir, avukatına "Şikayetçi olmayacağız sen gelme" dedi.
Darbeci panikte

Darbeci panikte

Sokak eylemleri korkusuyla BM'ye gitme planını iptal ediyor.
Yargı paketi Meclis'te

Yargı paketi Meclis'te

​AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu.
Sınırda izinler iptal

Sınırda izinler iptal

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi gözler sınırda.
İdmana katılmadı

İdmana katılmadı

​Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber.
Marka şehirler kurulacak

Marka şehirler kurulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
PKK'ya<br> bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

​Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milyarderlere<br>yatırım tehdidi

Milyarderlere
yatırım tehdidi

​Aileleri ikna için özel ekip kuruldu.
Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Erdoğan, 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj yolladı.
Tutuklu sanık<br> tahliye edildi

Tutuklu sanık
tahliye edildi

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada yeni gelişme.
Kullanıma açılacak

Kullanıma açılacak

Fuat Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Trump'a<br>yalanlar söyledi

Trump'a
yalanlar söyledi

ABD'li üst düzey isim Netanyahu-Trump ilişkisini anlattı.
Kundakçı kameraya yakalandı!

Kundakçı kameraya yakalandı!

Ormanlık alanda yangın çıkaran şahsın görüntüsü ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.