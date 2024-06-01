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Yavaş’tan ekip atağı

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adı geçen isimlerden Mansur Yavaş da İmamoğlu gibi ekip kurma çalışmalarına hız verdi. Yavaş, bir yandan Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerle görüşürken diğer yandan başka partilerde kendisine yakın isimlere belediyede görev dağıtmaya hazırlanıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:57 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

CHP’de 2028 yarışı erken başladı. Muhtemel adaylıkta ismi öne çıkan İmamoğlu ile Yavaş çalışmalarına başladı. CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ‘forvet’ olarak tanımladığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘ekip’ atağını hızlandırıyor.

BELEDİYEDE GÖREV VERECEK

Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul ilçe başkanları, bazı genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri ile taraftarlarını artırırken henüz yeteri oranda etkiye ulaşmadığı parti organları ile mahalli idarelere isim önerdiği kaydedildi. İmamoğlu’nun bu yöntemle 2028 sürecinde destekçilerini çoğaltmaya çalıştığı bildiriliyor.

Mansur Yavaş da benzer bir ekipleşme çalışmasında. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti yöneticileri, milletvekilleri ile temas halindeki Yavaş’ın, seçim döneminde kendisine yakın Gelecek, DEVA ve İYİ Partili isimlere belediyelerde yeni görevler vereceği ileri sürüldü. Yavaş'a yakın bağımsız milletvekili Yüksel Arslan'ın da CHP'ye katılabileceği iddia ediliyor.




#Siyaset
#Mansur Yavaş
#CHP
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