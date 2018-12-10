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İSTANBUL

Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti

Yazar Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti

Mimar, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Güvenç'in bir süredir zatürre tedavisi gördüğü öğrenildi.

DHA
Bozkurt Güvenç
Bozkurt Güvenç

Mimar, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti.

92 yaşında vefat eden Güvenç'in bir süredir zatürre tedavisi gördüğü öğrenildi.

Bozkurt Güvenç kimdir?

Bozkurt Güvenç bir asker ailesinin çocuğu olarak 1926 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokulu babasının vazifesi gereği farklı şehirlerde okudu. Daha sonra İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde yatılı okudu. Üniversite eğitimine İstanbul'da İTÜ'de başladı. Bu üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1950'de mimarlık öğrenimini ABD’de tamamladı. Türkiye'ye geri döndükten sonra bir müdet TCDD'de çalıştı. 1952'de evlendi. Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarını aldıktan sonra 1993'te emekli oldu.

Güvenç, araştırmalarında insan, kültür, eğitim ve değişim sorunlarına odaklandı. Ayrıca 1974'te Bülent Ecevit tarafından Başbakanlık Kültür Müsteşarı olarak atandı.

Türk Kimliği kitabı; Güvenç'in Türk kültür tarihinin, Orta Asya bozkırlarından bugünkü Türkiye topraklarına kadar olan yolculuğuyla birlikte sistematik bir biçimde sosyolojik, teolojik ve siyasi açıdan ele aldığı araştırmalarının bir ürünüdür. Kitap 1992 yılında basılmıştır.

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