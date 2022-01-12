Yedi torun sahibi Kamil dede 64 yaşında yüksek lisans yaptı

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1981 yılında mezun olan Kolabaş, Başbakan Müşavirliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Danışmanı ve İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı gibi önemli görevlerden bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı olan Kamil Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisans eğitimini Yalova Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. “TİKA’nın Yurt Dışında Yapmış Olduğu Kültürel Faaliyetlerin Türkiye Basınında İz Düşümü” tez savunmasını veren Kolabaş, diplomasını aldı. 2 kız çocuğu ve 7 torun sahibi Kolabaş’ın yüksek lisans diplomasını tez danışmanı, Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Genel tarafından takdim edildi.

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1981 yılında mezun olduktan sonra eğitime ara verdiğini ifade eden Kolabaş, şöyle konuştu:

“İstanbul Belediyesine girdikten sonra Halk Ekmek’ten sonra uluslararası koordinasyonda görev aldım. Daha sonra Başbakan müşaviri olarak o günkü TİKA başkanı, bugünkü Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın danışmanı olarak çok ülkelerde çalışmalar yaptık. Kendim zaten amatör olarak okumaya devam ettim. Bu arada sağ olsun Prof. Dr. Gökhan hocamızla karşılaştık. Benim buradaki gayem gençlere de örnek olmak bu işin yapılabileceğini göstermek. Tüm hocalarımın, mesai arkadaşlarımın Bakan Yardımcısı Serdar beyin Gökhan beyin manevi destekleriyle Allah bugüne getirdi. Elhamdülillah bugün de yüksek lisansı kazanmış olduk.”

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını, diğer genç yüksek lisans öğrencilerinin de kendisine yardımcı olduğunu anlatan Kolabaş, tezi hakkında bilgi verdi. Kolabaş, “TİKA’nın yaptığı çalışmaların Türkiye basınında iz düşümüydü. Bunlar zaten arazide gördüğümüz olaylardı. Türkiye’deki basın taramasından neler elde edebildik, neler yapıldı. Şunu gördük ki TİKA içinde onur verici bir olay TİKA ile ilgili hiçbir olumsuz haber çıkmamış Türkiye basınında bu da bizi sevindirdi. Daha da fazla olabilir, çünkü TİKA yurtdışında daha fazla haber elde ediyor” diye konuştu.

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Tez danışmanı Prof. Dr. Gökhan Genel, Kolabaş’ın 2 yıl önce azimli bir şekilde yüksek lisans yapmak için başvurduğunu dile getirerek, “Tezsiz yüksek lisansla başladı ve bunu başardı. Daha sonra ben bunu tezli yüksek lisansa çevireceğim dedi. Gerekli şartları sağladı ve tezli yüksek lisansa geçti. Sonunda da tez aşamasına geçtik beraber. Tez konumuz TİKA’nın yurtdışında yaptığı çalışmanın Türk basınında ele alınmasıydı. Kendisi de TİKA ile çalışıyordu o zamanlar konuyu en iyi bilenlerdendi. Dolayısıyla güzel bir süreç oldu” diye konuştu.



Kolabaş’ın başarılı bir yüksek lisans öğrenciliği geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Genel, “Çok büyük bir azim gördüm kendisinde. Özelikle gençlere örnek olması açısından, akademik kariyer açısından, akademik kariyer bağlamında yaş sınırına takılmadan, insanlara, gençlere belki de ileri yaştakilere öncülük etmesi bakımından çok güzel örnek oldu. Mesela bizim lisansta da var 40, 50 yaşlarından öğrencilerimiz. Yüksek lisansta, lisans üstünde Kamil beyin azmi, başarısı gerçekten bizi gururlandırdı. Bugün savunduğu tezle de yaptığı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu başarıyla tescillemiş oldu. Kendisini bu anlamda ben kutluyorum” ifadesini kullandı.

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