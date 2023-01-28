Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’ne tam not

Türkiye’nin en fazla kütüphanesine sahip ilçe unvanını elinde bulundurulan Selçuklu Belediyesi, bu alandaki başarısını farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip yeni bir kütüphaneyi daha şehre kazandırarak taçlandırdı. Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi faaliyetlerine başladı. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına da destek olacak nitelikte tasarlandı.

ŞEHRE DEĞER KATACAK

Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin şehre değer katacak bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Her yaş grubundan çocuğumuzun içerisinde bulunmaktan keyif alacakları özle bir ortamı çocuklarımız için sunduk.

Bosna-Hersek Mahallemizde, Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizdeyiz. Daha henüz bir hafta oldu üyelik kaydını yapmaya başlayalı ama şu anda 3000’e yakın üye kaydını yapmış bulunuyoruz. Hem üniversite öğrencilerimiz hem lise ve ortaokul öğrencilerimiz kütüphanemizden 24 saat hizmet alabilecekler. Burada şu anda etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla birlikte toplamda 600 kişinin hizmet alabileceği büyük bir kompleksi hayata geçirmiş olduk. Ben tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Türkiye Yüzyılı’na gençlik aşısı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Etkinlikten çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Pekyatırmacı, “Burada bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmak benim için hakikaten ayrı bir mutluluk.

Kütüphanemiz faaliyete geçeli henüz bir hafta oldu ve resmi açılışını yapmadık. Gençlerimizin kütüphaneye, etüt merkezine gençlik merkezine bu şekilde yoğun bir ilgi göstermesi beni ayrıca mutlu ediyor.Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye Yüzyılı’nın gerçekleşmesinde gençlerin çok büyük katkıları olacak. Bunu inanarak ve yürekten ifade ediyorum” diye konuştu.



