Gündem Yeni yılınilk kabinetoplantısı Normalleşme takvimi görüşülecek
ANKARA

Yeni yılın ilk kabine toplantısı: Normalleşme takvimi görüşülecek

Yeni yılın ilk kabine toplantısı: Normalleşme takvimi görüşülecek

2020’nin muhasebesinin yapılacağı, 2021 hedeflerinin ele alınacağı yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kabinede, aşılama takvimi ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği görüşülecek başlıklar arasında.

Osman Özgan Yeni Şafak
Türkiye’nin yeni yılda yeni sayfa açmak istediği AB ile ilişkiler de kabinenin rutin gündemini oluşturacak.
Türkiye’nin yeni yılda yeni sayfa açmak istediği AB ile ilişkiler de kabinenin rutin gündemini oluşturacak.

2020’nin muhasebesinin yapılacağı, 2021 hedeflerinin ele alınacağı yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kabinede, aşılama takvimi ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği görüşülecek başlıklar arasında. 6 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarına etkisi de gözden geçirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Çin’den tedarik edilen ve incelemeleri devam eden aşı süreci hakkında sunum yapması planlanıyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da anlatılacak.

AB İLE YENİ DÖNEM

  • Türkiye’nin yeni yılda yeni sayfa açmak istediği AB ile ilişkiler de kabinenin rutin gündemini oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün video konferansla görüştüğü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’la teması ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AB Dönem Başkanlığını üstlenen Portekiz’e yaptığı ziyaretlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yine, ABD’de 20 Ocak’ta başlayacak Joe Biden dönemi ile iki ülke ilişkileri de değerlendirilecek.

REFORM VE KURAKLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından çalışılmaya başlanan reformlar da toplantının bir diğer konu başlığı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın netleşmeye başlayan reform çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bu yıl yağışların az olması nedeniyle barajların doluluk oranlarıyla ilgili bir sunum yapacağı da kaydediliyor.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan’a yaptığı ziyaretle beraber, Karabağ’da Rusya ile yapılacak ortak devriyeyle ilgili son gelişmeleri aktaracağı ifade ediliyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Akar’ın terör örgütü PKK’ya yönelik önümüzdeki dönemde yapılması planlanan operasyonlarla ilgili değerlendirmelerin de yapılacağı aktarılıyor.
Abone Ol Google News
Yaşlılara evde aşı

Yaşlılara evde aşı

​Randevu günü ve saati verilecek.
Googleın karakutusu Calico

Google'ın karakutusu Calico

Böyle bir yılda Calico ismini duymadıysanız bir daha duymanız imkansız.
Bu zorbalığı kabul etmiyoruz

Bu zorbalığı
kabul etmiyoruz

​Milyonlarca kişi alternatif sosyal medya arayışına girdi.
Sözde genel başkan

Sözde genel başkan

​Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin bir üslupla hedef aldı.
Hayat bilgisi dersi

Hayat bilgisi dersi

​PKK mayınlarından böyle korunursunuz.
Liberal faşizm

Liberal faşizm

​ABD'de sansür, yasak ve fişleme.

Şimdi de kar müjdesi

Şimdi de kar müjdesi

​İstanbul'da bir süredir etkili olan yağış vatandaşı sevindirdi.
Vazgeçmeyiz <br>istismar da ettirmeyiz

Vazgeçmeyiz
istismar da ettirmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğü mesajı.
Lider Hatay'da takıldı

Lider Hatay'da takıldı

Siyah beyazlılar deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.
Doğu Karadeniz'de<br> 23 noktada yangın

Doğu Karadeniz'de
23 noktada yangın

4 ildeki yangınlara ​ekipler müdahale ediyor.
Ankara'da <br>deprem oldu

Ankara'da
deprem oldu

Çevre illerde de hissedildi...
Rusya'ya da sıçradı

Rusya'ya da sıçradı

Daha hızlı bulaşan türüne rastlandı.
Süper Lig'in <br>yeni gol makinesi

Süper Lig'in
yeni gol makinesi

​Beşiktaş maçına da damga vurmayı başardı.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

Vaka azaldıkça test talebi de azalıyor.

​Süper Lig'de ses getiren ayrılık resmileşti.
Yetimin tebessümü

Yetimin tebessümü

​Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimleri sevindirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.