Yeni yılın ilk kabine toplantısı: Normalleşme takvimi görüşülecek

2020’nin muhasebesinin yapılacağı, 2021 hedeflerinin ele alınacağı yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kabinede, aşılama takvimi ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği görüşülecek başlıklar arasında. 6 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarına etkisi de gözden geçirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Çin’den tedarik edilen ve incelemeleri devam eden aşı süreci hakkında sunum yapması planlanıyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da anlatılacak.

AB İLE YENİ DÖNEM

Türkiye’nin yeni yılda yeni sayfa açmak istediği AB ile ilişkiler de kabinenin rutin gündemini oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün video konferansla görüştüğü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’la teması ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AB Dönem Başkanlığını üstlenen Portekiz’e yaptığı ziyaretlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yine, ABD’de 20 Ocak’ta başlayacak Joe Biden dönemi ile iki ülke ilişkileri de değerlendirilecek.

REFORM VE KURAKLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından çalışılmaya başlanan reformlar da toplantının bir diğer konu başlığı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın netleşmeye başlayan reform çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bu yıl yağışların az olması nedeniyle barajların doluluk oranlarıyla ilgili bir sunum yapacağı da kaydediliyor.

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