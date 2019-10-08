Yenikapı’da şov komisyonda çark

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu ve Kent Ekonomisi Komisyonu’nda yer alan meclis üyelerinin yer aldığı inceleme grubundaki CHP’li meclis üyelerinin çalışmaları aksatmak için ellerinden geleni yaptığı öğrenildi.

TARTIŞMA ÇIKARIYOR

İBB AK Parti Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Nizametin Atıntaş, CHP’li meclis üyelerinin süreci nasıl engellemeye çalıştığını anlattı: “Meclis konuşmaları sırasında sürekli söze girerek, tartışma çıkarıyorlar. İBB Meclisi tarafından bize verilen görev Yenikapı’ya çekilen araçları incelemek. Sayı nedir, hangi birimlerde kullanıldı, ihaleleri ne zaman yapıldı ve ihale süresi ne zaman bitti gibi konuları incelemek üzere oluşturulmuş bir komisyonuz. Ancak, CHP yönetimi bunun haricindeki başka konuları gündeme taşımaya çalışıyor. Olayı manipüle ederek süreci geciktiriyorlar.”