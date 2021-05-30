Yenişehir Havaalanı'nda sefer başladı

Uluslararası Yenişehir Havaalanı’nın daha aktif kullanılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanlığı'nın temasları sonuç vermiş ve Türk Hava Yolları Bursa’dan Ankara, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır ve Muş seferlerini neredeyse yüzde 100 dolulukla başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden THY iç hatlardaki çapraz uçuşları durdurmuştu.

THY, yeni normal diye adlandırılan 1 Haziran 2020’den itibaren Ağrı, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kars, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Sivas havaalanlarına uçuşları başlatırken, Bursa Yenişehir Havaalanı uçuş programı dışında tutulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’yı ziyaretinin ardından da Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuş programına alınması kararlaştırılmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan Erzurum, Muş ve Trabzon’a uçak seferlerinin başlatılacağı açıklanırken, pandemi nedeniyle tüm kapanma sürecine girilmesiyle birlikte seferler 24 Mayıs’a ertelenmişti.





İlk sefer Trabzon’dan

Pandemi nedeniyle uzun süredir uçuşlara kapalı olan Yenişehir Havaalanı’nda hareketlilik yeniden başlandı. Trabzon – Bursa seferini yapan uçak Yenişehir Havaalanı’na inerken, yolcular Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından karşılandı. Davul zurna ve kemençe ile karşılanan yolculara kestane şekeri ikram edilirken, Bursa- Erzurum seferini yapan uçak da Bursa’dan havalandı. Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılmasının ardından kent merkezinden havaalanına ulaşımı sağlayan Burulaş’ın 80 numaralı hattı da uçuşlarla eş zamanlı olarak seferlere başladı. Böylelikle hem 80 numaralı hat hem de BBbus ile Bursa’dan 3 havaalanına da ulaşım konforlu ve kesintisiz bir şekilde sağlanıyor.

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İnşallah artarak devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar Bursalıların Sabiha Gökçen ve İstanbul Havaalanlarını yoğun şekilde kullansa da Yenişehir Havaalanının hem ilçe ekonomisi hem de çabuk ulaşım açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bursa’nın farklı coğrafyalardan göçüp gelen insanlarla tam bir çiçek bahçesi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu manada havayolu seferlerin olmaması bir eksiklikti. Şükürler olsun, bugün itibariyle başladı. İnşallah artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftanın 6 günü bu seferler var. 80 numaralı hattımız bu noktada insanlarımızın Bursa'dan havalimanına, havalimanından Bursa'ya taşınması noktasında hizmet edecek. İnşallah memleketlerimizi, şehirlerimizi daha da yakınlaştıracak bu hizmet eksilmeden artarak devam eder” dedi.





Sahip çıkmalıyız

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da pandemi nedeniyle duran seferlerin başlaması amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte 12 Mart’ta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş’ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Gürkan, “İlk görüşmemizde 8 Mayıs itibariyle bu seferlerin başlaması planlanıyordu. Ama kapanma süreciyle seferler daha sonraya ertelenmiş oldu. Bugün ilk seferimizde Trabzon'dan gelen uçağımızı karşılamış olduk. THY ve AnadoluJet Yönetim Kurulu başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala Bey'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu süreçte göstermiş oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama asıl bundan sonrası önemli. Bu seferlere sahip çıkmak çok önemli. Dolayısıyla hem hemşehri derneklerimiz hem STK’larımız bu konuyla alakalı tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı hale getirmeli. Bu seferlerimizin daha da artacağını ve daha güzel hizmetler olacağına inanıyoruz. Hemşehri derneklerimizin bu konularda gerekli hassasiyeti gösterip hemşerilerini bu konuda duyarlı hale getirmeleri halinde hem seferlerimizin doluluk oranları artacak hem de seferlerimizin arttırılması sağlanacak” diye konuştu.

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Yeni hatlar için çalışıyoruz

Bursa Milletvekili Müfit Aydın da seferlerin hayırlı olmasını dileyerek, yeni hatlar için çalışmaların da sürdüğünü müjdeledi. Aydın, “Özellikle Van, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfalı kardeşlerimiz de rahat olsunlar. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar için de hayırlı bir netice oluşur. Muş seferilerinin ikiden üçe çıkmış olması da Muşlu kardeşlerimizi olduğu gibi Bitlis ve Bingöllü kardeşlerimizi de çok mutlu etti. Çünkü orası o bölgenin tümüne hitap ediyor. Ağrı'ya gidenler dahi Muş üzerinden gidiyor. Bitlis, Siirt, Muş üzerinden gidiyor. Yani 4 - 5 ili içine alan bir Muş seferi başladı. Hayırlı olsun” dedi.

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Yoğun talep var

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Yenişehir Havalimanı’nın yeri ile ilgili tartışmaların 25 yıl öncesinde kaldığını belirterek, bu tartışmalara geri dönmenin bir kayıp olduğunu kaydetti. Yenişehir Havaalanı’nda pandemi nedeniyle 14 aydır seferlere ara verilmek zorunda kalındığını hatırlatan Esgin, “Yenişehir havalimanı çapraz uçuşların yapıldığı bir havalimanıdır ve çapraz uçuşların yapıldığı Türkiye'deki bütün havalimanları içerisinde ilk uçuşa açılan şehir Bursa’dır. Dünden bu yana hemşerilerimizden çok yoğun talep var. Erzurumlu, Trabzonlu, Muşlu hemşerilerimizin dışında Diyarbakır, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Malatya, Elazığ, Kars, Ağrı, Adıyaman, Adana, Antalya, Kıbrıs ve diğer havalimanları ile ilgili hemşerilerimizin yoğun talepleri var. Ayrıca burası Uluslararası bir havalimanıdır. Son dönemde Türk Hava Yolları Turkish kargo ile anlaşma yapıldı. Bursa'nın sanayi mamulleri ve sebzesi, meyvesi inşallah Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan dünya pazarlarına ulaştırılacaktır” dedi.

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Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türk Hava Yolları’nın uluslararası ölçekte Türkiye'nin iftiharı olduğunu hatırlatarak, Yenişehir Havaalanı’ndan uçuşların yeniden başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise, Bursa’nın deniz, hava ve tren yoluyla birlikte tam anlamıyla ulaşılabilir bir kent olduğunu ifade etti.