Yerel yönetime akraba kriteri

AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yerel yönetimlerde değişik öngören bir çalışma yaptı. 9 ana başlıktan oluşan yasa taslağında imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin Yerel Yönetimler Yasa taslağının detaylarını bir grup gazeteciye anlattı:

Türkiye’de herkes şehircilikten şikayet ediyorsa bunu engellemenin yolu doğru yasal mevzuat düzenlemesinin yapılması. Plan tadilatlarının artık aleniyetle yapılması gerekir. İmar konusunda çok ciddi düzenleme yapıyoruz. Keyfi olarak, parsel bazlı, şahıs lehine plan tadilatını engelleyeceğiz. Toplum namına, ada bazlı planlamalar yapılabilecek. Hangi mahallede plan tadilatı yapıldıysa mahalle muhtarlıklarında asılacak. Elektronik ortamda, her yerde yayınlanacak.

YETKİ KARMAŞASI BİTECEK

Belediyelerin görev alanlarındaki karışıklık sonlanacak. Gerek merkezden yerele devredilecek görevler ve gerekse büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında mahkeme konusu olmuş, vatandaşın da kafasında tam oturmamış konuların netleştirilmesi sağlanacak. Örneğin taşrada mezarlık hizmeti kime ait olacak? Bunun gibi hizmetlerin netleştirilmesi gerekiyor.

GELİR DENGESİZLİĞİ SONA ERECEK

Belediyeler arasında pay dağılımında büyük bir dengesizlik var. İki AK Partili belediye arasından örnek verecek olursam, bu iki belediye arasında gelir dağılımında 4 kat fark var. Buradaki dengesizliğin giderilmesi lazım. Bunun yanında belediyelerin öz gelirlerinin de artırılması gerekiyor. Merkeze giden payların yerel yönetimlere kaydırılmasını sağlayarak bunları yapabilmemiz mümkün gibi görünüyor. Ama bunu yaparken vatandaşa yönelmiş yeni bir vergi, zam dalgası olmayacak.

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DEMOKLES’İN KILICI OLMAYACAK

Bu seçimlerden sonra gördük ki birisi okul bitirmemiş oğlunu belediye şirketinin başına getirebiliyor. Kardeşini başkan yardımcısı yapıyor, baldızını da aynı belediyede başkan yardımcısı yapıyor. Artık bunu yapamazsın diyeceğiz. Belediyeler Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetleniyor. İmar konularında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetleniyor. Bu denetimlerin etkili bir şekilde yapılması gerekiyor. Denetim etkili olacak denildiği zaman, denetimi Demokles’in kılıcı gibi tutmamalıyız. Bunu da kanunu müeyyide halinde getirmeliyiz.

Meclislere yedek üye

Özhaseki, taslak çalışmada, belediye organlarının yetki ve sorumluluklarının tekrar değerlendirileceğini belirterek, “Mesela belediye meclislerinde bir üye istifa ettiği zaman, o üye hangi partidense, o partinin birinci sıra yedeğinin üye olması lazım. Şimdi öyle olmuyor. Seçim sistemine gidiliyor. Meclis aritmetiği değişebiliyor. Belediyeler tarafından bu konuda değişim yapılması isteniyor. Biz de yasada bununla ilgili düzenlemeyi de gündeme getireceğiz” dedi. Belediye başkanlarının özlük hakları konusunda da bazı adaletsizlikler olduğunu ve bunların giderileceğini vurgulayan Mehmet Özhaseki, yetki konusunda da şunları söyledi: “Belediye başkanlarının yetkilerinde bir azalma olmayacak. Büyükşehir belediye başkanı bütün işleri, şehrin gidişatına, ana planlara meclisiyle birlikte karar veren insandır. O görevlerde hiçbir şekilde eksilme yok. Kimsenin yetkisini bir milim eksiltme niyetimiz yok. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarının bir milim görevini eksiltmek, itibarsızlaştırmak gibi burada bir teklif yok.”

Yasayı birlikte çıkarmak isteriz

Özhaseki, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yerel yönetimler yasa taslağı üzerine birer görüşme gerçekleştirdik. Eğer olursa bir konsensüs içerisinde bu konuyu Meclis’ten çıkartabiliriz” dedi.

AK Parti’de 29. kamp

AK Parti’nin geleneksel hale getirdiği istişare kampının 29’uncusu bugün başlıyor. Kızılcahamam’da üç gün sürecek kampta yeni dönemin yol haritası belli olacak.

Kamp, yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kampın bitiş tarihinde başlayacak kongre süreçleri hakkında sunum yapacak. Grup Başkanı Naci Bostancı da TBMM çalışmalarını değerlendirecek. 20’şer dakikalık sunumun ardından müzakere sürecine geçilecek.

YENİ SİSTEM SUNUMU

Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılını ve üzerinde yaptığı çalışma hakkında sunum yapacak. Kampa katılanların sistem üzerinde görüşleri dinlenecek.

Kampın akşamki bölümünde ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu başta olmak üzere FETÖ ile mücadele ile yargıda önümüzdeki dönemde gelecek başlıklar hakkında bilgilendirme yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da alanlarındaki çalışmaları anlatacak. Kamp, Erdoğan’ın genel istişare ve değerlendirmenin ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

CHP ÜÇ GÜN ABANT’TA

CHP de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün kampa girecek. Abant’ta bugün başlayacak kampta yeni yasama dönemindeki çalışmalar ele alınacak.