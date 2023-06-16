Yerli otomobil Togg'u hedef alan Fatih Altaylı'ya vatandaşlardan tokat gibi cevap

Togg'un, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli eserlerinden biri olmasından rahatsız olanlar da tek tek ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yedili masanın medyadaki sözcülüğüne soyunarak, CHP için algı operasyonlarına kalkışan ve yaptığı yorumlarla çok konuşulan Fatih Altaylı, çalıştığı kanaldan kovulduktan sonra kendi internet sitesinden ilk iş olarak yerli otomobili hedef aldı.