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Yerli otomobil Togg'u hedef alan Fatih Altaylı'ya vatandaşlardan tokat gibi cevap

Seçim döneminde televizyon ekranlarında muhalefet için çalışan yandaş gazeteci Fatih Altaylı, kovulduktan sonra aynı işini kendi internet sitesinden sürdürüyor. Bu kez ise hedefinde Türkiye'nin en büyük eserlerinden biri olan yerli otomobil Togg var. Yollarda artık Togg göremediğini iddia eden Altaylı'ya vatandaşlar çektikleri fotoğraflarla cevap verdi.

12:49 . 16/06/2023 Cuma
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Fatih Altaylı

Fatih Altaylı

Türkiye'nin yerli otomobil özlemini Togg bitirdi. Üretim aşamasından teslim aşamasına geçilen yerli otomobiller, kurada çıkan sahiplerine tek tek ulaştırılıyor.

Artık ülkenin tüm illerinde karşınıza Togg çıkabiliyor.

Togg'un, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli eserlerinden biri olmasından rahatsız olanlar da tek tek ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yedili masanın medyadaki sözcülüğüne soyunarak, CHP için algı operasyonlarına kalkışan ve yaptığı yorumlarla çok konuşulan Fatih Altaylı, çalıştığı kanaldan kovulduktan sonra kendi internet sitesinden ilk iş olarak yerli otomobili hedef aldı.

"Togg göremez olduk"

“Seçim bitti, Togg’lar Bakanlar yeniden Mercedes’lerine döndüler, artık yerli ve milli elektrikli otomobilimizi fotoğraflarda bile göremez olduk” diyen Altaylı'ya en güzel cevabı halk verdi.

Sosyal medyada birçok kişi seyir halindeyken karşılaştıkları yerli otomobil Togg'un fotoğraflarını büyük bir gururla paylaştı.




#Fatih Altaylı
#Togg
#yerli otomobil
1 saat önce
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