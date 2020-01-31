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Yeşil hasreti Büyükşehir’le bitiyor

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması için yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik 8 büyük parkın çalışmaları devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra son 1 yıl içinde yaklaşık 22 bin fidanı da toprakla buluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa'da 1 yıl içinde yaklaşık 22 bin fidan ekildi.
Bursa'da 1 yıl içinde yaklaşık 22 bin fidan ekildi.

Uludağ’ın doğal zenginlikleri, ovanın verimliliği, deniz kıyısında bir şehir olması, termal olanakların birçok ilden daha fazla olması gibi birçok çevresel özellikle her dönem ilgi odağı olan Bursa’da kaçak ve çarpık yapılaşma nedeniyle parklardan yoksun kalan tüm semtler yeniden yeşille buluşuyor. Bursa’nın en önemli önceliklerini ulaşım ve trafik, kentsel dönüşüm ve yeşile olan özlem olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden yeşille anılması için yoğun bir çalışma sergiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Park Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün bizzat sahada çalışan personeli ile bir araya geldi. Bursa’nın yeşilini ön plana çıkarmak için yaz kış demeden sahada çalışan personelin büyük bir emek harcadığını belirten Başkan Aktaş, çok yakında kentin yeniden ‘Yeşil Bursa’ olarak anılacağını vurguladı.

MİLLET BAHÇELERİ NEFES ALDIRACAK

Başkan Aktaş, toplam 41 bin 187 metrekare alanda uygulanan eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü hatırlattı. Bu projenin Bursa’nın yeşil kimliğini güçlendirmenin yanında kente endemik meyveler ve tıbbi bitkilerin de yer aldığı bir şehir arboretumu görevini üstleneceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Millet bahçesi içinde, cephesinde Bursa taşının ve Bursa kemerinin yer aldığı 500 metrekare kapalı alanı olan kıraathane, 550 metrekarelik kütüphane bölümü bulunacak. Yine cephesinde İznik Çinisi ve saçağının görüldüğü termal sularının içilebildiği şadırvanlı çeşme, yer altında 485 araç kapasiteli otopark bulunacak. Kısaca burası çocuk oyun alanları, koşu pisti, çim oyun alanı ve su gösteri havuzlarıyla da ayrıcalıklı bir yaşam alanı olacak” dedi.

VAKIFKÖY PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM

Başkan Aktaş, yeşil alan miktarını standardın üzerine çıkaracak en önemli yatırımın millet bahçeleri olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 225 dönüm alan üzerine kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri projesinde de artık sona yaklaştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, bu parkın da Yıldırım’a büyük değer katacağını kaydetti. Aktaş, 86 dönümlük Çeltik Tema Parkı, 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire Alanı, 500 dönümlük Ürünlü Millet Bahçesi, 200 dönümlük Gökdere Parkı, Hamitler Katı Atık Depolama Alanı Parkı ve tematik parklarla Bursa’ya 1,5 milyon metrekarelik yeni yeşil kazandırılacağını ifade etti.

Büyük park projelerinin yanında mevcut park ve bahçelerdeki fidan dikim çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü dile getiren Aktaş, 11 Kasım’da yapılan milli ağaçlandırma seferberliğine 15 bin fidan dikimi ile önemli bir katkı verdiklerini vurguladı. Bursa’ya kazandırılan Mihraplı Şehitliği çevresine de 323 ağaç ve 6174 çalı bitkisi dikimi yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, bunların yanında kavşak, refüj ve mevcut parklara da 7 bin 8 adet fidan dikiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Önceliğimiz çevre

  • Bursa’da en önemli önceliklerinin çevre olduğunu çünkü çevresel değerlerin gelecekten emanet alındığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olması noktasında önemli gayretler içindeyiz. Arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, kente yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, park alanları oluşturma, cadde ve sokakların estetik kaygılarla yeniden düzenlenmesi, meydan düzenlemeleri, atık yönetimi gibi birçok alanda çevresel yatırımlar yapıyoruz. Tüm bunları yaparken tek amacımız, Bursa’nın yeniden ‘Yeşil’ kimliğini kazanması” diye konuştu.

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