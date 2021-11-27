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Yıldırım Beldiyesi'nden girişimci adaylarına mantarcılık kursu

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Mesleki Eğitim Çalışmaları kapsamında kursiyerlere 'Mantarcılık Kursu' veriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Beldiyesinden girişimci adaylarına mantarcılık kursu
Yıldırım Belediyesi'nde mantarcılık kursu başladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini iş sahibi yapacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde, kendi işini kurmak isteyen girişimciler için mantarcılık kursu açıldı. İlk derste kursiyerlere mantar kompostu ve 500 gram misel dağıtımı yapıldı. Yıldırımlı vatandaşlardan yoğun ilgi gören kurs 88 saat sürecek. 10 aylık eğitimin sonunda katılımcılara 'Halk Eğitim Müdürlüğü'nden onaylı sertifika verilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kursiyerler kendi iş yerlerini açabilme imkânı bulacak.

“MESLEKİ EĞİTİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Yıldırımlı vatandaşları istihdama kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımızı iş hayatına sağlam şekilde hazırlayacak adımlar atıyoruz. Onlara İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde ücretsiz teknik eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan faydalanan birçok kişiyi işe yerleştirdik. Yine kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik eğitimlerimizi de sürdüreceğiz. Mantarcılık Kursu'na katılan kursiyerlerimize hem eğitim hayatlarında hem de iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
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