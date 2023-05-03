Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti

Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kaval Şelalesi ve ters lalelerin olduğu bölge, ilkbaharda doğaseverleri kendine çekiyor.

Bölgenin güzellilerini görmek için farklı illerden kente gelen 30 kişilik grup, gezi kapsamında önce ters lalelerin açtığı bölgeyi ziyaret etti, ardından yürüyerek Kato Dağı eteğindeki Kaval Şelalesi'ne geçti.

Burada doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, ters laleleri, şelaleyi ve bölgenin seyrine doyum olmayan manzaralarını fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğaseverlere rehberlik yapan Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Gıyasettin Tatlı, kente hem yerli hem de yabancı turist getirmeye çalıştıklarını söyledi.