Yine aynı teknikle dolandırdılar: Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti

Numan Kurtulmuş: Vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için başta asgari ücret olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuştu.Türkiye'de kapasite kullanım oranları, ihracat, üretim konusunda olumlu gelişmeler olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Aynı şekilde maalesef hayat pahalılığı ve enflasyon dolayısıyla vatandaşlarımızın alım gücünde bir miktar azalma olduğunu görüyoruz. Bunun için de hükümetimiz, vatandaşın alım gücünün enflasyon karşısında azalmaması için başta asgari ücret olmak üzere gerekli her türlü tedbiri hakkaniyet ölçüleri içinde almaya devam edecektir.' dedi.



