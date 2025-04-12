Yine bir tavuk faciası: 11 kişi tavuku pilav yüzünden zehirlendi

10 öğrenci ile bir vatandaş, dışarıdan tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 10'u lise öğrencisi olmak üzere 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Sakarya Adapazarı'nda Atatürk Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 1 vatandaşta, dışarıdan tavuklu pilav yedikten sonra mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenen 11 kişi hastanelere başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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