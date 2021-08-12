Yirmi yıla tarih sığdı “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” temasıyla yola çıkan AK Parti, cumartesi günü kuruluşunun 20., iktidardaki 19. yılını “Daima yeni, daima genç” sloganıyla kutlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nden 81 ildeki partililere video konferansla hitap edecek.

Osman Özgan 12 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 02:33 Yeni Şafak