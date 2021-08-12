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ANKARA

Yirmi yıla tarih sığdı

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” temasıyla yola çıkan AK Parti, cumartesi günü kuruluşunun 20., iktidardaki 19. yılını “Daima yeni, daima genç” sloganıyla kutlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nden 81 ildeki partililere video konferansla hitap edecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yirmi yıla tarih sığdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek AK Parti kuruluş yıl dönümü programı, ülke genelindeki orman yangınları ve sel olayları nedeniyle sade bir şekilde yapılacak. Etkinliğin sloganı ise “Millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç” olarak belirlendi. Etkinlikler kapsamında, 81 ilde danışma toplantıları gerçekleştirilecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul’daki il danışma toplantısına katılacak. Programların açılış konuşmasını il başkanları yapacak. Daha sonra sırasıyla en genç gençlik kolları mahalle başkanı, en uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanı, il kurucularını temsilen ise ana kademe kurucularından bir isim konuşma yapacak. İllerde, büyükşehir ve il belediye başkanı da katılımcılara hitap edecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm parti teşkilatına online olarak seslenecek.
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