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YKS'de ilk tur bugün

YKS'de ilk tur bugün

04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
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Üniversiteye giriş sınavında 2,5 milyondan fazla aday bugün YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter dökecek.

2,5 milyon aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. 10.15'te başlayan ilk oturum Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 2 milyon 560 bin 649 aday katılacak. Adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. Aynı gün 15.45'te yabancı dil sınavları yapılacak. TYT'de 333 bin 836, AYT'de 226 bin 138, YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak.

KİTAPÇIKLAR DAĞITILDI

2025 YKS için soru kitapçıkları ve sınav evrakı, sınav öncesinde 81 il ve KKTC’deki 250 merkeze yüksek güvenlik önlemleriyle ulaştırıldı. ÖSYM’nin kapalı matbaasında 35 gündür izole şekilde çalışan personelin hazırladığı evraklar, karekodlu kutulara yerleştirilerek elektromekanik kilitli araçlarla yola çıktı. Araçlar, GPS takip sistemleriyle anbean izlendi. Evraklar, bina sorumluları ve gözetmenler eşliğinde ulaştırıldı. Sınav sonrası tüm belgeler yeniden kilitli kutulara yerleştirilerek ÖSYM’ye gönderilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Adayların emeğinin karşılığını alacağı güvenli bir sınav hazırladık” dedi.



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