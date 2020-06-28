YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan kişi Batman'da gözaltına alındı

Kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü sınava yetiştirdi

Muş'un Varto ilçesine 50 kilometre uzaklığındaki Haksever köyünde yaşayan, koronavirüs temaslı öğrenci Revin Turan'ı kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne sınava götürdü. Bize bulaşır diye kimse kendisini araçlarına almak istemediklerini aktaran Turan, “Varto Milli Eğitim Müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğimin göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimliği olduğu için hedefime ulaşmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.