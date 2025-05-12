Yolcu gemisi Marella Discovery 2 ile Marmaris'e 1798 turist geldi

Gemide, çoğu İngiliz 1798 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.