Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Yoldan geçiyordu: İki ateş arasında kalıp hayatını kaybetti

Yoldan geçiyordu: İki ateş arasında kalıp hayatını kaybetti

00:3211/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da iki grubun silahlı kavgası sırasında iki ateş arasında kalan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşunun isabet ettiği Davut Ataş (70) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen Davut Ataş, iki ateş arasında kaldı. Vücuduna kurşunların isabet ettiği Ataş, yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ataş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Ataş'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#Batman
#Silah
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı