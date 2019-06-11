Gündem Yolsuzluk iddiasına cevap yok
İSTANBUL

Yolsuzluk iddiasına cevap yok

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Erdoğdu, dönemin CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde başlatılan Vira İstanbul projesi ile ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

Fatih Özer Yeni Şafak
AK Parti Grubu, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki yolsuzluklarını mecliste gündeme getirdi.
AK Parti Grubu, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki yolsuzluklarını mecliste gündeme getirdi.

Erdoğdu, “2015’te başlayıp sözleşmesi 3 yıl olan projenin 2018’de bitirilmesi planlandı. Şu an itibariyle projenin akıbeti ne durumdadır? İnşaat bitirilmiş midir? Bitirilmemiş ise kalan kısmı ne kadar bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyordur” dedi.

NEDEN İZİN VERİLDİ?

Erdoğdu, şöyle devam etti: “İnşaatın yasalara aykırı bir şekilde sürdürülmesinden, ÇED raporu alınmadığından dolayı projeye başlanması ve mahkeme kararıyla mühürlenmesi ardından defalarda yüklü miktarda cezalarla karşı karşıya kalındı. Bu cezaların parasal tutarı ne kadardır? Kaymakamlıktan edinilen bilgilere göre inşaat 7 kez mühürlendi. Yüklenici firmanın her defasında mühür fekkine (bozma) gitti. Ciddi oranda cezalarla karşı karşıya kalındığı görüldü. Bu cezalar belediye tarafından mı ödenecek yoksa ortağı tarafından mı ödenecek. Her şeyi bir kenara koyarsak, Beylikdüzü Belediyesi bu denli usulsüzlüklerin olduğu bir projede nasıl izin verildi? Beylikdüzü Belediyesi sözleşme gereği asgari 202 milyon Türk Lirası geliri firmadan periyodik aralıklarla kasasına koyacağına yönelik imza attı. Belediye kasasına bu zamana kadar ne kadar para girmiştir. Belediye kasasına girilen paralar nerelerde harcandı?"

BAŞKAN KONUYU KAPATTI

Meclis gündeminde AK Parti’nin vermiş olduğu soru önergesine karşı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, süreç hakkında daha önce de birçok kez açıklama yaptıklarını ifade etti. AK Parti grubu ise aradan bir yıl geçtiğini süreç hakkında güncel bilgi istediklerini belirtti. Bunun üzerine CHP’li Başkan Çalık 1 yıl önceki bilgileri vereceğini yeni bilgi vermeyeceğini söyledi. Yapılan oylamada CHP’li Meclis Üyeleri önergeye red oyu verdi. AK Parti’nin soru önergesinin gündeme gelmesi engellendi. Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yaşam Vadisi de gündeme geldi. AK Parti Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Tahir Abuş, “CHP’nin adayı İmamoğlu her fırsatta israf tablosundan bahsediyor. Ancak Beylikdüzü’nde yapılan israftan hiç bahsedilmiyor. AK Parti’nin yapmış olduğu Yaşam Vadisi’nin sadece küçük bir kısmını CHP tamamladı. 5 yılda yaklaşık 50 milyon liralık harcama yapılmış. Bunu bize açıklayın. Metrekareye ne kadar para harcadınız. Gerekirse bir komisyon kurulsun ve bu harcama bize açıklansın” ifadesini kullandı.

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CHP MAKARİOS'A DOKUNDURTMADI

İmamoğlu’nun Kıbrıs Anıtı diyerek yüzlerce Türkü katlettiği için lanetle anılan 3. Makarios’un heykelini dikmesi de gündeme geldi. Başkan Çalık, “Anıtta dikkatli bakarsanız Makarios’un gözleri kapalıdır. Anıt Denktaş ailesine verilen örnek anıtlar arasından seçilmiştir. Buradan kaldırılması Denktaş ailesine hakarettir” dedi. AK Parti Grubu, “Biz anıtın kaldırılmasını değil sadece Makarios’un rölyeften çıkartılmasını istiyoruz” dedi. Bunun üzerine açıklama yapmayan Çalık önergeyi oyladı. CHP’li Meclis üyeleri önergeye ret oyu verdi.

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