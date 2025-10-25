Yeni Şafak
Yönetimde sevinç muhalefette sessizlik

Mehmet Güney
04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel

38’inci Olağan Kurultay’ın iptali talebinin reddi CHP’de farklı yankılandı.

Genel Başkan Özgür Özel, duruşmayı kurmaylarıyla birlikte Genel Merkez’den takip etti. Önceki duruşma günlerinde yaşanan yoğunluğun aksine, kararın açıklandığı gün CHP Genel Merkezi oldukça sakindi. Kararın dikkatle takip edildiği Genel Merkez’de yüzler güldü. Mutlak butlan ihtimaliyle ismi gündemden düşmeyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gelişmeleri Çankaya’daki ofisinden takip etti. Karar sonrası Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin sessizliği dikkat çekti. Kılıçdaroğlu cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, bazı isimler “Partimizde çalışmaya devam edeceğiz” demekle yetindi.



