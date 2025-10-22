Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı, duruşma öncesinde mahkemeye sunulan ve önceki beyanların devamı niteliğinde olan dilekçe üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Savaş’ı basın ve yayın organları aracılığıyla açık şekilde hedef aldığını ve Savaş’ın hak arama hürriyetini kullandığı gerekçesiyle tüm Türkiye’nin gözü önünde tehdit edildiğini belirtti. Avukat açıklamasında, "Söz konusu beyan dilekçesinde ve dava dosyasında yer alan iddialarımızı doğrular niteliktedir. Kendisi, hak arayan partilileri, görevini yapan yargı organlarını ve kamu görevlilerini ısrarla ve aleni biçimde baskı altına almaya devam etmektedir. Kendisinden ve yönetiminden beklentimiz, hukuka saygı duyarak dava dosyasındaki iddia ve delillerle yüzleşmeleridir. Hak aramak kutsal ve anayasal bir özgürlüktür" dedi.