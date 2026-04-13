Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

14:4713/04/2026, Pazartesi
IHA
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’ine adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli için sınır dışı tedbiri uygulanırken 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgüt iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.

ÖTV'siz araç nasıl alınır? ÖTV muafiyetli engelli araba alımında 5 yıl ve 10 yıl kuralı ve yüzde 40 kapsamına gören modeller