YSK, başkanını seçiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) 7 asil 4 yedek olmak üzere 11 üye bulunuyor. Yargıtay kontenjanından seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri ile Danıştay’dan seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dün doldu. Bu isimlerin yerlerine görev yapacak isimlerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’daki seçimler 16 Ocak’ta başladı. Geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener yeterli oyu alarak YSK üyesi seçildi. Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için seçimlere bu haftada da devam edildi. Oylamalar sonucunda, salt çoğunluğa ulaşan 5 isim daha YSK’ya seçildi. Buna göre Yargıtay’da 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün, 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta, Danıştay’da ise Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi. 6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, bugün toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.

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