Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Kar ve tipi sebebiyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Peki yarın okullar tatil mi? Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta 15 Ocak Pazartesi okullar tatil oldu mu?