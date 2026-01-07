Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Yüksekova’da buzlanma nedeniyle köprüden düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yüksekova’da buzlanma nedeniyle köprüden düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

00:297/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak köprüden düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak köprüden düştü

Hakkari'de Gedikli mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak köprüden düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralanan sürücü ve 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ayhan idaresindeki 31 ACS 71 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gedikli (Gove) mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Buzlanma
#Kaza
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları