Yüksekova’da buzlanma nedeniyle köprüden düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ayhan idaresindeki 31 ACS 71 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gedikli (Gove) mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.