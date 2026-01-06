Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptı: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptı: Yaralılar var

00:506/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önünde yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) idaresindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BOE 303 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve Tuana K. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.



#Bursa
#İnegöl
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu