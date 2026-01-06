Yarış yaparken üç genci ezdi

Eskişehir’de arkadaşıyla otomobil yarışı yapan Muhammed Demir, tramvaydan inen yolcuların arasına daldı. Kazada Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Demir, polis ekiplerince yakalandı. Demir, çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
Eskişehir’de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Acı olay dün 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda yaşandı. Muhammed Demir yönetimindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ile Samiye Saygı’ya çarptı. Bölgeden hızla uzaklaşan Demir, yaklaşık 1 kilometre sonra otomobilini bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsü Muhammed Demir ve arkadaşlarının başka bir araçla kaçtığını ve aynı mahalledeki bir evde saklandığı tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra Demir ve 5 arkadaşı yakalandı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan Demir, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
SAYGI VE AKYOL DEFNEDİLDİ
Acı olayda hayatını kaybeden 3 kişiden Samiye Saygı’nın Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi’nde, Eray Akyol’un ise kent merkezindeki Asri Mezarlığı’nda dün toprağa verildi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8’inci sınıfı öğrencisi Ayşegül Seliti’nin ise bugün defnedileceği öğrenildi.
ARKADAŞLARI SIRASINA ÇİÇEK BIRAKTI
Ayşegül Seliti’nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları Seliti’nin sınıfındaki sırasına fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.