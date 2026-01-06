Yarış yaparken üç genci ezdi

Eskişehir’de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Acı olay dün 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda yaşandı. Muhammed Demir yönetimindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ile Samiye Saygı’ya çarptı. Bölgeden hızla uzaklaşan Demir, yaklaşık 1 kilometre sonra otomobilini bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsü Muhammed Demir ve arkadaşlarının başka bir araçla kaçtığını ve aynı mahalledeki bir evde saklandığı tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra Demir ve 5 arkadaşı yakalandı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan Demir, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.