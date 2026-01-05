Yeni Şafak
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

12:025/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

