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Yunan Bakan Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yoğun diplomasi atağını ülke içindeki görüşmelerle devam ettiriyor. Yunan mevkidaşı George Gerapetritis'i ağırlayacak olan Fidan'ın ajandasında Ege ve Kıbrıs meseleleri var.

Canberk Doğan
04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
George Gerapetritis.

George Gerapetritis.

Türkiye ile Yunanistan arasında yumuşama süreci ilerliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yoğun diplomasi atağını ülke içindeki görüşmelerle devam ettiriyor. Yunan mevkidaşı George Gerapetritis'i ağırlayacak olan Fidan'ın ajandasında Ege ve Kıbrıs meseleleri var.

GÜNDEM EGE VE KIBRIS

Toplantıda Ankara ve Atina arasında Ege Denizi'ndeki adalar, deniz alanları ve hava sahasına ilişkin sorunlar masaya yatırılacak. Kıbrıs'taki gelişmelere de özel bir parantez açılacak. Kara sınırındaki düzensiz göç hareketlerinin de ele alınması bekleniyor. 2019'dan bu yana oldukça gergin bir dönem geçiren iki ülke arasında 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın kurtarma ekipleri ile Türkiye’ye

yaptığı insani yardımlarla başlayan yumuşama dönemi yeni bir başlangıç olarak kabul edilmişti.



#Hakan Fidan
#George Gerapetritis
#Politika
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