Yunan Bakan Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında yumuşama süreci ilerliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yoğun diplomasi atağını ülke içindeki görüşmelerle devam ettiriyor. Yunan mevkidaşı George Gerapetritis'i ağırlayacak olan Fidan'ın ajandasında Ege ve Kıbrıs meseleleri var.

Toplantıda Ankara ve Atina arasında Ege Denizi'ndeki adalar, deniz alanları ve hava sahasına ilişkin sorunlar masaya yatırılacak. Kıbrıs'taki gelişmelere de özel bir parantez açılacak. Kara sınırındaki düzensiz göç hareketlerinin de ele alınması bekleniyor. 2019'dan bu yana oldukça gergin bir dönem geçiren iki ülke arasında 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın kurtarma ekipleri ile Türkiye’ye