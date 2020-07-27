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Gündem Yunan gazeteci böyle anlattı Ayasofyanın cami olarak açılması Yunanlıların kalbine saplanan bir ok
İSTANBUL

Yunan gazeteci böyle anlattı: Ayasofya'nın cami olarak açılması Yunanlıların kalbine saplanan bir ok...

Yunan gazeteci Stelyo Berberakis Ayasofya'nın ibadete açılmasını Yunanlıların kalbine saklanan bir ok olarak niteledi. Berberakis kaleme aldığı analizde Yunanistan'da şok etkisi yapan Ayasofya kararının neden olduğu travmayı anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk sürüyor.
Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk sürüyor.

Yunan gazeteci Stelyo Berberakis Ayasofya'nın ibadete açılmasının Yunanistan'da şok etkisi oluşturduğunu söyledi. Berberakis Ayasofya ile ilgili alınan kararları Yunanlıların kalbine saplanan bir ok olarak niteledi.

Stelyo Berberakis

DERİN BİR TRAVMA

Berberakis BBC Türkçe için kaleme aldığı yazıda Ayasofya ile ilgili alınan kararın Yunanistan'da bazı çevrelerde derin bir travmaya neden olduğunu yazdı.

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MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR MABET

Yunanlılara göre bir zamanlar Hıristiyan Ortodoks dünyasının en büyük kilisesi olan Ayasofya mutlaka görülmesi gereken bir mabet olarak kabul ediliyordu.

YUNAN TURİSTLERİN UĞRADIĞI İLK YER

Berberakis'in yazısından öne çıkan satır başları şöyle:

İstanbul'u ziyaret eden milyonlarca Yunan turistin ilk uğradığı tarihi yer Ayasofya oldu.

Ayasofya, Yunan halkı için "mutlaka görülmesi gereken bir mabet" olarak seyahat listelerinin başında geliyordu.

Ayasofya'yı ziyaret edenler, buranın "bir zamanların en büyük; en şanlı ve en görkemli Ortodoks kilisesi" olmasından gurur duymakta; ve "müze olarak ziyarete açık olmasına" da şükretmekteydi.

Bu nedenle İstanbul'dan fırlatılan ve Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyuran okun, tüm Yunanların yüreğine saplandığı söylenebilir.

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