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Yunan istismarına geçit yok

Yunan istismarına geçit yok

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Yunanistan, Ege ve İyon Denizi’ndeki planlarının yer aldığı Deniz Parkları Haritası’nı Birleşmiş Milletler Okyanuslar Konferansı’nda gündeme getirdi. Türkiye, Yunanistan’ın ay sonunda açıklayacağı planlara karşı tedbirlerini gözden geçiriyor. Çevrecilik maskesiyle yapılmak istenilen istismara karşı diplomatik ve çevresel hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Yunanistan’ın ay sonunda açıklamayı planladığı Deniz Parkları Haritası'nı yakın takibe alan Türkiye, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarına karşı tedbirlerini gözden geçiriyor. Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Okyanuslar Konferansı’nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi ve Ege Denizi’nde daha önce duyurduğu haritayı bu ay sonuna kadar ilan edileceğini açıkladı.

ÇÖZÜME KATKI SUNMAZ

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Yunanistan tarafından ay sonunda açıklanacak deniz parkları alanlarının Ege’deki birbiriyle bağlantılı ihtilaflarla ilgili olup olmayacağına dair gelişmeleri dikkatle izliyor.

Türkiye, açıklanacak deniz parkları alanlarının Ege’deki birbiriyle bağlantılı ihtilaflarla ilgili hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı görüşünü tekrarlıyor.

YENİ ÖNLEMLER MASADA

Yunanistan'ın geçtiğimiz yıl deniz parklarını açıklamasının ardından tepkisini dile getiren Türkiye, komşunun tek taraflı adımlarına karşı tedbirlerini gözden geçiriyor. Bu kapsamda Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi tüm denizlerde muhtelif koruma alanları ve çevrenin korunmasına yönelik olabilecek diğer önlemlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde ekstra tedbir alınabileceği vurgulandı.

DENİZLERE YAKIN PLAN

Türkiye, Devletlerin Ulusal Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Anlaşmayı (BBNJ Anlaşması) 79. BM Genel Kurulu marjında Eylül 2024’te imzalamıştı. Anlaşmanın iç onay süreci devam ederken Türkiye geçtiğimiz nisan ayında tüm denizlerine ilişkin olarak Deniz Mekansal Planlaması’nı (DMP) duyurmuştu. Söz konusu planlamanın içeriğinin daha da doldurulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Türkiye’nin DMP’nin BM nezdinde tescili için gerekli başvurular yapıldığı ifade edildi. Türkiye’yi Nice’de devam etmekte olan BM Okyanuslar Konferansı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank Başkanlığı’nda bir heyetle temsil ediliyor. Türkiye’nin de konferansta hitapta bulunması planlanıyor.



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