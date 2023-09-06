Yunanistan ile yeni dönem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Ankara'da bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Fidan, “Görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk. Kıbrıs konusunda da meselenin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

BATI TRAKYA ÖZEL GÜNDEM

Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunlarını önemli bir gündem maddesi olarak görüştüklerini kaydeden Fidan, “Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı uygulamayı soydaşlarımız için de bekliyoruz” diye konuştu.

SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ

Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayan Fidan şunları kaydetti: “Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz. Yunanistan ile yeni ve olumlu bir döneme giriyoruz. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede komşumuzdan etkin işbirliği bekliyoruz.”

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Eylül'de New York’ta BM Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Nikos Miçotakis'le görüşeceği bilgisini de verdi.

Üç aşamalı yol haritası

Yunan Bakan Yerapetritis, Hakan Fidan ile ilk olarak iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabileceklerini ele alacaklarını söyledi. 3 aşamalı yol haritası üzerinden ilerleyeceklerini anlatan Yerapetritis, “Bunlardan birincisi siyasi görüşmeler düzeyi, ikinci aşama güven arttırıcı önlemler, üçüncü aşama da Türkiye ile Yunanistan arasında pozitif gündemin devam ettirilmesi” dedi. Konuk bakan Yunanistan’ın uzun süredir Türkiye’nin AB yönelimini desteklediğini, üyelikle ilgili müzakerelerin ilerlemesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını da iletti.











