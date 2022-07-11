Yunanistan’ın ölüme ittiği 45 göçmen daha kurtarıldı.

İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beş ayrı kurban kesim noktası kurdu. Buralarda hizmet veren İBB ekiplerinin, sağlıksız koşullarda ve tekbirsiz şekilde kurban kestikleri öne sürüldü. Bir vatandaş, 'Hayvanlar murdar oldu. Sağlıksız kesiyorlar, tekbirsiz kesiyorlar. İşkence yapıyorlar hayvanlara' sözleriyle isyan etti.