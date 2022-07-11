Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 45 göçmen daha kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan’ın ölüme ittiği 45 göçmen daha kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’ın ölüme ittiği 45 göçmen daha kurtarıldı
Yunanistan’ın ölüme ittiği 45 göçmen daha kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.10 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında, 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

  • Yunan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki, 43’ü Nijeryalı, 2’si Yemenli, toplam 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme limanında karaya çıkarıldı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.<br><br>
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Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.<br><br>
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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

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