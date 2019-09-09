Gündem Yüzlerine bakmadı
POLİTİKA

Yüzlerine bakmadı

İBB’den atılan işçilerin eyleminde 12 gün geride kaldı. Dün VIP araçla belediyeye gelen Canan Kaftancıoğlu’na büyük tepki gösterildi. İşçilerin yüzüne dahi bakmayan CHP il başkanı protesto edildi.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB önünde haklarını arayan işçiler
İBB önünde haklarını arayan işçiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden kovulan işçilerin ekmek mücadelesinde 12 gün bitti. İşten atılan işçilerin İBB’nin Saraçhane’deki binası önündeki eylemi ise devam ediyor. Mağdur işçiler görevlerine geri dönene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

İBB BAHÇESİ YENİ EVİMİZ

SMS’le işten çıkarılan işçilerden Tuncay Polat 6.5 yaşındaki kızı Nilay’la eylemine devam ettiğini, kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. 12 gündür haklarını geri almak için direndiklerini belirten Aydın Cevahir de “İBB bahçesi yeni evimiz. Geceleri battaniyelerle burada yatıyoruz” dedi. Kovulan işçilerden Fatih Bal ise ekmek nöbetlerinde tüm İstanbullulardan destek istedi. Bal, “Bu ülke ve bu millet için hizmet ettik. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

KAFTANCIOĞLU’NA TEPKİ

  • Canan Kaftancıoğlu
  • İBB önündeki işçilerin eylemi sürerken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu lüks aracıyla belediye binasına geldi. Kaftancıoğlu’nun yüzlerine dahi bakmadığı işçiler, CHP’li il başkanını “Gezi olaylarında ön sıralarda yer alan Kaftancıoğlu, şimdi neden bizim yanımızda değil?” diye protesto etti.

Kovulan İBB işçilerinin hak arayışı 11. gününde
GÜNDEM
Kovulan İBB işçilerinin hak arayışı 11. gününde

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
ABDye güven olmaz

ABD'ye güven olmaz

Uzmanlara göre 'ortak devriye' soru işaretlerini dağıtmadı.
HDPye soruşturma

HDP'ye soruşturma

Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenli bölgeyi<br>teröristler için istiyor

Güvenli bölgeyi
teröristler için istiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesaj.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Bakan Çavuşaoğlu Zarif ile Suriye'yi konuştu.
Beklenmedik trafik

Beklenmedik trafik

​Okul için tatilden dönenler yoğunluk oluşturdu.
Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
28 Şubat'ı hatırlatan işler var

28 Şubat'ı hatırlatan işler var

Cumhurbaşkanı, Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.

Devriyeler<br> devam edecek

Devriyeler
devam edecek

Bakanlık'tan çok net Fırat'ın doğusu mesajı.

Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

​HDP önünde bekleyenlere sanatçılardan destek.
Ortak devriye<br> sona erdi

Ortak devriye
sona erdi

ABD ile ilk ortak kara devriyesi atan zırhlılar döndü.
Dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşadılar

Yürüyüşe çıkanlar korkunç olay ile karşılaştı.
'Esnaf arkadaşınızım'

'Esnaf arkadaşınızım'

Sahte kimlikle açtığı kuyumcuda dolandırdı.
Şehidin kanı <br>yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Yeni gelişme

Yeni gelişme

​İTÜ mezunu genç vahşice öldürülmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.