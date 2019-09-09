Yüzlerine bakmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden kovulan işçilerin ekmek mücadelesinde 12 gün bitti. İşten atılan işçilerin İBB’nin Saraçhane’deki binası önündeki eylemi ise devam ediyor. Mağdur işçiler görevlerine geri dönene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.
İBB BAHÇESİ YENİ EVİMİZ
SMS’le işten çıkarılan işçilerden Tuncay Polat 6.5 yaşındaki kızı Nilay’la eylemine devam ettiğini, kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. 12 gündür haklarını geri almak için direndiklerini belirten Aydın Cevahir de “İBB bahçesi yeni evimiz. Geceleri battaniyelerle burada yatıyoruz” dedi. Kovulan işçilerden Fatih Bal ise ekmek nöbetlerinde tüm İstanbullulardan destek istedi. Bal, “Bu ülke ve bu millet için hizmet ettik. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz” şeklinde konuştu.
KAFTANCIOĞLU’NA TEPKİ
- İBB önündeki işçilerin eylemi sürerken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu lüks aracıyla belediye binasına geldi. Kaftancıoğlu’nun yüzlerine dahi bakmadığı işçiler, CHP’li il başkanını “Gezi olaylarında ön sıralarda yer alan Kaftancıoğlu, şimdi neden bizim yanımızda değil?” diye protesto etti.