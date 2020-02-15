Yüzyılın İşgali kitap oldu

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan kitapta, Filistin’in onurlu mücadelesi, İsrail işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye’nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı Trump’ın ortaya koyduğu işgal ve ilhak planı detaylı bir şekilde ele alınıyor.

TARİHSEL BİR İTİRAZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın önsözünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez” sözleri ile özetlenebilecek Türkiye’nin duruşunun tarihsel bir itiraz ve ikaz olduğunu kaydetti.