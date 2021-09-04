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ANKARA

Z kuşağı değil ‘yeni gençlik’

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 6 milyon 48 bin gence yönelik izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda “Z kuşağı” yerine “yeni gençlik” tabirinin kullanılması görüşü benimsendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Z kuşağı değil ‘yeni gençlik’
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın çalışmalarına yönelik yapılan sunumda, 2023 seçimlerinde 6 milyon 48 bin gencin ilk kez oy kullanacağı ifade edildi. Söz konusu gençlere yönelik yeni dönemin yol haritasının anlatıldığı sunumda, AK Parti Gençlik Kolları’nın gençlerle bire bir temas kuracağı, özellikle üniversitelerde öğrenci topluluklarıyla temas halinde olacakları kaydedildi.

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  • Bu arada, söz konusu gençlerin “Z kuşağı” olarak tanımlanmasıyla ilgili de değerlendirmelerin yapıldığı ve buna ilişkin yapılan araştırmaların da ele alındığı toplantıda, “Z kuşağı yerine ‘yeni gençlik’ diyelim” görüşünün benimsendiği ifade edildi.

GÖÇMEN POLİTİKAMIZ NET

Göçmenlerle ilgili sayıları paylaşan Erdoğan, CHP’nin Türkiye’de düzensiz Afgan göçmen sayısının 1.5 milyon olduğu iddiasına bir kez daha tepki göstererek, “300 bin Afgan göçmen geldi. Bunların 150 bini de kayıtlı. Hepsini geri göndereceğiz. Son olarak 91 bin Afgan göçmen gönderdik. Sınırlarımızdaki duvar örme işlemi bitmek üzere. Bizim göçmen politikamız net. Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez” dedi.

Sınırlardaki duvar örme işlemenin de bitmek üzere olduğunu aktaran Erdoğan’ın, “Bizim göçmen politikamız net. Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

  • Öte yandan, bazı şehirlerdeki gettolaşma sorununa ve bu kapsamda Ankara’daki Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesine ilişkin atılan adıma dikkat çekildiği toplantıda, gettolaşan Suriyeli göçmenlerin ya kayıtlı oldukları illere ya da Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen güvenli bölgeye gönderilmesi konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

ENFLASYON DÜŞECEK

Toplantıda ayrıca, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerin de ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda enflasyonun düşürülmesine yönelik önlemlerin gündeme geldiği toplantıda, bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşmesinin beklendiği görüşü dile getirildi.

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