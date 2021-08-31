‘Zafer uçuşu’nda Gökhan Tepe’li final

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birbirinden renkli etkinlikle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 8-12 yaş arası çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla başlayan uçurtma şenliği, Yunuseli Havaalanında adeta renk cümbüşüne sahne oldu. Yurt dışındaki festivallerde Türkiye’yi temsil eden uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, birbirinden farklı dev uçurtmalarını Bursa semalarında uçururken, Bursalılar da 7’den 70’e uçurtmalarıyla şenliğe renk kattı.

Gün boyu renkli görüntülerle devam eden şenlik, gece de Ali Likoğlu ve Gökhan Tepe’nin şarkılarıyla son buldu. Şenliğin yorgunluğunu konserde atan Bursalılar, gönüllerince bir gün geçirdi.