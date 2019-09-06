Gündem Zamları gizlemek için şov yapıyor
İSTANBUL

Zamları gizlemek için şov yapıyor

Kayyum atanan HDP’li belediyelere destek, yaptığı zamlar ve ekmeğinden ettiği emekçiler nedeniyle tepkilerin odağındaki Ekrem İmamoğlu, çareyi şov yapmakta buldu. Hizmet araçlarını Yenikapı Meydanı’na dizen İmamoğlu, israf masalına sarıldı. Meydana ‘lüks araç’ diye sıraladığı araçlar içinde köpek toplama aracı da vardı, evde bakım hizmeti veren araçlar da. İmamoğlu’nun sahadaki araçları toplaması hizmetlerde aksamalara neden oldu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Belediye başkanı olduğu günden bu yana yaptığı zamlar, kayyum atanan HDP'li belediyelere verdiği destek ve işten çıkardığı işçiler nedeniyle zor duruma düşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözde israf şovuyla çıkış yolu aramaya başladı.

Belediyeleri PKK kampına çevirdiği için görevden alınan, başkanlara destek için Diyarba kır’a giden İmamoğlu’nun, bu hareketi vatandaşlardan büyük tepki görmüştü.

ÇALIŞMALAR DURDU

  • İmamoğlu’nun makam aracı diye toplattığı araçlarının alt segment hizmet aracı olduğu görüldü.
  • Belediye bünyesinde hizmet veren araçları Yenikapı Meydanı'na toplayan İmamoğlu, belediyedeki tüm çalışmaların durmasına da neden oldu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, CHP’li İmamoğlu tüm iştirak şirketlerine, bünyesinde kaç aracın bulunduğunu ve kaç araçlık bir tasarruf sağlayabileceğini sordurdu. İştirak şirketleri tasarruf edebilecekleri sayının 3-5 aracı geçmeyeceğini belirtti. İştirak şirketlerinin vermiş olduğu sayıyı beğenmeyen CHP yönetimi, şirketlerden şov için 3-4 katı fazla araç istedi. Bunun üzerine sahada görevdeki araçlar toplanarak Yenikapı’ya gönderildi.

KÖPEK TOPLAMA ARACI BİLE VAR

İmamoğlu’nun şov talimatıyla kamyonetler, çöp kamyonları, moluz taşıma araçları ve sokak köpeklerini toplama araçları bile meydana getirildi.

Yenikapı'ya "lüks makam otosu" diye sıralanan araçların çoğunu sahadaki hizmet elemanlarının kullandığı alt segment araçlar oluşturdu. Kamyonetler, çöp kamyonları, moluz taşıma araçları ve sokak köpeklerini toplama araçları bile meydana getirildi. Kuruluşlardan zorla toplanan araçların şovun ardından kurumlara iade edileceği, İstanbul genelinde bir çok hizmetin durma noktasına geldiği öğrenildi.

HİZMET GİTMİYOR

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Seçim kampanyası sürecinde İmamoğlu, bin 717 makam aracından bahsetmişti. Makam araçları yok, sahadaki araçları toplamışlar. Aldığım bilgilere göre, toplama işlemi Salı gününe kadar devam edecek. İstanbul’da hayat durmuş vaziyette. Evde bakım çalışmaları kapsamında evinde hizmet gören kişilere hizmet ulaştırılamıyor. Bir kara propaganda yapmak için İstanbul’da hayatı durduruyorlar. Seçimde söyledikleri iftiraydı, bugün de aynı şeyleri devam ettiriyorlar. Evinde bakım bekleyen hasta için kullanılacak araç bugün İmamoğlu’nun siyasi şovu için kullanılıyor” şeklinde konuştu.

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