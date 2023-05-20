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Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 askerimiz hafif yaralandı

Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 askerimiz hafif yaralandı. Askerler, vatandaşların da yardımıyla kepçeyle kurtarıldı.

17:49 . 20/05/2023 Cumartesi
DHA
Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı.

Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 30’uncu kilometresinde, Erziki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden içinde 12 askerin bulunduğu, 'kirpi' adlı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu’na uçtu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı. Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı. Hafif yaralanan askerlerden 10’una ambulansta müdahale edilirken, 2’si ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zırhlı aracın çıkarılması için bölgede çalışmalar sürüyor.

#Hakkari
#Zap Suyu
#Erziki Köprüsü
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