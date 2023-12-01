Zehir tacirlerine sekiz ilde “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu: 1 ton 719 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda