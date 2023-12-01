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Zehir tacirlerine sekiz ilde “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu: 1 ton 719 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu’nda 1 ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:29 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 08:42 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zehir tacirlerine sekiz ilde “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu

Zehir tacirlerine sekiz ilde “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;


Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda


1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı.


Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz


❌ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;

📌 33 kg kristal metamfetamin,

📌 116 kg sıvı halde metamfetamin,

📌 2 adet hassas terazi ve

📌 Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.

🚔 1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


❌ Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 ton 480 kg esrar,

📌1700 kök kenevir ele geçirildi.

🚔 1 zehir taciri yakalandı.


❌ Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌34 kg metamfetamin,

📌Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.

🚔 1 zehir taciri yakalandı.


❌ Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.

🚔 20 zehir taciri yakalandı.


❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;

📌 9 kg skunk ele geçirildi.


❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;

📌 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.


❌ Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

🚔 11 zehir taciri yakalandı.


❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;

📌 46 kg 200 gr skunk,

📌 900 gr toz esrar ele geçirildi.

🚔 2 zehir taciri yakalandı.


#narkogüç operasyonu
#Zehir tacirleri
#Uyuşturucu
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