Zehir tacirlerinin oyununu dedektör köpek bozdu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dere kenarına gizlenmiş 18 kilo esrar maddesi dedektör köpek tarafından bulundu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, dere kenarına otların arasına gizlemiş vaziyette 18 kilo toz esrarın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis merkezde dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18.2 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.