Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Zehir tacirlerinin oyununu dedektör köpek bozdu

Zehir tacirlerinin oyununu dedektör köpek bozdu

00:5124/05/2025, суббота
IHA
Sonraki haber
Dere kenarında uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Dere kenarında uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te dere kenarına otların arasına gizlemiş vaziyette 18 kilo toz esrar dedektör köpek tarafından bulundu.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dere kenarına gizlenmiş 18 kilo esrar maddesi dedektör köpek tarafından bulundu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, dere kenarına otların arasına gizlemiş vaziyette 18 kilo toz esrarın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis merkezde dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18.2 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.



#Bitlis
#Uyuşturucu Madde
#Dedektör Köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurumu hangileri?