Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi Yalova’da yaşayan ve 100’ü aşkın yaşına rağmen rengarenk çoraplar ören Zeliha nine, ördüğü çorapları, soğuk bölgelerdeki askerlere göndermek istediğini belirten bir mektupla birlikte yetkililere teslim etti. Zeliha nine mektubundaki, "Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin" ifadeleri duygulandırdı. Milli Savunma Bakanlığı, “Bu ülkenin kahraman evlatları için bağışlarda bulunan, dualar eden, desteklerini esirgemeyen tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” sözleriyle mehmetçikler adına Zeliha nineye teşekkür paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi 13 Ocak 2021, 17:00 Son Güncelleme: 13 Ocak 2021, 17:09 Yeni Şafak