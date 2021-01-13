​​ Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi.

Yalova’da yaşayan 100’ü aşkın yaştaki Zeliha Barlas, ördüğü rengarenk ve birbirinden güzel çorapları, soğuk bölgelerde vatan görevi yapan askerlere ulaştırmak istedi. Bunun için de oğlu Cafer Barlas’tan “Oğlum bu çorapları ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarıma göndermek istiyorum” diyerek bir mektup yazmasını istedi.

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Oğlu Cafer Barslas da annesinin sözlerini kağıda dökerek hazırladığı mektupları çorapların içine koyup yetkililere ulaştırdı. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Zeliha ninenin mektubunu ve ördüğü çorapları paylaştı.

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MSB'den Zeliha nineye teşekkür

Paylaşımda “Onun gibi kahraman ve fedakâr büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek” ifadeleriyle mehmetçikler adına Zeliha nineye teşekkür edildi.

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"Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin"

Zeliha nine, Mehmetçikler için gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: "Asker Evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki Vatanımız, Dinimiz Özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."