Zeytinburnu Belediyesi’nden ilk adım sürprizi

Zeytinburnu Belediyesi, 2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere başarı ödülü dağıtıyor. 3 bin liralık destek için 1.146 öğrenci Zeytinburnu Belediyesi’ne müracaatta bulundu. Başvuruların 31 Ağustos’a kadar alınacağı destek için gerekli şartları taşıyan her öğrenciler burs almaya hak kazanacak.

GENÇLERE DESTEK ÖNEMLİ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrencilere destek olmak amacıyla başarı ödülü verdiklerini söyleyerek, “Zeytinburnu’nda oturan, 4 yıllık devlet üniversitesine yerleşen veya özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen öğrencilerimize başarı ödülü olarak 3 bin lira veriyoruz. Müracaatlarımız sürüyor. Bu zamana kadar 1.146 kişi başvuruda bulundu. Maksadımız bu kriterlerde olan öğrencilerimize küçük bir destekte bulunmak. İnşallah verimli olacağını düşünüyoruz. Biz gençlerimizle ilgili çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi’nin en önemli işlerinden biri her yaş grubundan gençlerimize destek vermek.” şeklinde konuştu.

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‘MÜHENDİSLİK KAZANDIM’

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanan 19 yaşındaki Havva Fidan, “Zeytinburnu’nda oturuyorum. Belediyenin bize başarı ödülü olarak verdiği 3 bin liralık burs var. Bunun için çok mutluyuz gerçekten. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı hissediyoruz. Kazandığımız burs eksikliklerimizi gidermemiz konusunda destek sağlayacak” ifadelerini kullandı.

‘ÖDÜLLENDİRME MUTLU ETTİ’

Emeklerinin karşılığını aldığını söyleyen 18 yaşındaki Feyza Küçük, “Zeytinburnu’nda oturuyorum. İstanbul Çapa Tıp Fakültesini kazandım. O yüzden çok mutluyum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Öğrenciler zaten zor durumda, bu dönemde bu ödül çok iyi geldi. Hem üniversite kazandığım için hem başarımın bu şekilde ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti” diye konuştu.

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Ödül için kriterler

Zeytinburnu Belediyesi’nden gelen açıklamaya göre nakit 3 bin TL’lik başarı ödülünü kazanabilmek için gerekli şartlar ise şöyle: T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşmek. Ayrıca Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin ‘Zeytinburnu Belediyesi Başarı Bursu’ için talepleri ise kabul edilmeyecek.

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