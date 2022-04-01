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Gündem Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoya Erasmus öğrencilerinden ziyaret
İSTANBUL

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'a Erasmus öğrencilerinden ziyaret

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Erasmus projesi çerçevesinde gelen Portekiz, Belçika ve İtalya uyruklu 28 öğrenci ve öğretmenleri Zeytinburnu’nu yakından tanımaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoya Erasmus öğrencilerinden ziyaret
Öğrenci ve öğretmenler, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la tanışmak ve ilçe hakkında bilgi almak için Zeytinburnu Belediyesi’ne de bir ziyarette bulundu.

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Erasmus projesi çerçevesinde gelen Portekiz, Belçika ve İtalya uyruklu 28 öğrenci ve öğretmenleri Zeytinburnu’nu yakından tanımaya devam ediyor. İstanbul ve Zeytinburnu’nun tarihi mekânlarını gezen öğrenci ve öğretmenler, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la tanışmak ve ilçe hakkında bilgi almak için Zeytinburnu Belediyesi’ne de bir ziyarette bulundu. Öğrencilerin kendisini ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, “İstanbul’umuzun tarihi güzelliklerini görecekler. Bizlere de onları en iyi şekilde ağırlamak yaraşır” dedi.

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