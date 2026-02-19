Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Zeytinburnu’nda dron destekli ‘kaynak’ denetimi: 37 sürücüye ceza

Zeytinburnu’nda dron destekli ‘kaynak’ denetimi: 37 sürücüye ceza

09:2519/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu’nda ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte ‘kaynak’ yaptığı belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Cevizlibağ mevkiinde yapılan uygulamada, D-100 Karayolu’ndan yan yola transit geçişlerde araç trafiğinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan ofset taralı alanın ihlal edildiği belirlendi. Dron ile havadan takip edilerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, ileride oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda ‘kaynak’ olarak tabir edilen manevrayı yaptığı belirlenen 37 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.



#Zeytinburnu
#trafik cezası
#dron denetimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Maaşı Hesaplama – İkramiyesi (4A, 4B, 4C) 2026: Ramazan ve Kurban Bayramı 2026 Emekli İkramiyesi Zammı açıklandı mı?