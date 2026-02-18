Osmanlı’dan bugüne Ramazan geleneği: Mahyalar İstanbul semalarını aydınlattı

Ramazan-ı Şerif’in ilk günü öncesinde, asırlık mahya geleneği İstanbul semalarını bir kez daha aydınlattı. Süleymaniye Camii ile Yeni Camii’de yanan mahyalar, havadan çekilen görüntülerde İstanbul siluetine eşsiz bir atmosfer kattı.
Osmanlı’dan günümüze uzanan gelenek kapsamında selatin camilerinin minareleri arasına asılan mahyalar, akşam ezanın okunmasıyla yanmaya başladı.
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk günü öncesi mahyalar İstanbul’un semalarını adeta süsledi.
Sahur hazırlıklarına saatler kala dron ile kaydedilen görüntülerde, minareler arasına asılan mahyaların şehrin tarihi dokusuyla bütünleştiği görüldü.
Süleymaniye Camii’nde "Ramazan Kur’an Ayıdır" yazılı mahya semaları süslerken, Yeni Camii’nde de minareler arasına ’Ramazan biz olmaktır’ yazıldı.
Ramazan ayı boyunca İstanbul’daki camilerde beş farklı mahya yazısı yer alacak.
Yüzlerce ampulün tek tek yerleştirilmesiyle hazırlanan mahyalar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu simgelerken, İstanbul’un tarihi siluetine de ayrı bir güzellik kattı.
yükselen ışıklar, şehrin farklı noktalarından görülebilirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Ramazan-ı Şerif’in ilk gününe girilirken yanan mahyalar, asırlardır olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da manevi bir heyecanın habercisi oldu.