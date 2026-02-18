Yeni Şafak
İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı: 5 yaralı

15:3118/02/2026, Çarşamba
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, otobüsün bariyerlere çarpması ve kendi etrafında döndükten sonra durması, bu sırada da aynı istikamette otobüsün arkasından seyreden araçların bulunması yer alıyor.

#Büyükçekmece
#İETT
#İstanbul
